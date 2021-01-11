قرعة «دولية خورفكان للصالات» الخميس

المصدر: (الشارقة - وام)

تقررت إقامة قرعة النسخة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات الخميس المقبل في مقر اللجنة التنفيذية للعبة، ويشارك في البطولة 10 فرق تضم أندية الشارقة والنفط العراقي، والاتفاق السعودي، ومنتخبنا الوطني، وسيتم توزيع الفرق على 4 مجموعات، وتضم كل مجموعة 3 فرق، باستثناء مجموعة واحدة تضم 4 فرق، وتقام منافسات البطولة في الفترة من 22 - 27 الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبدعم مجلس الشارقة الرياضي، وتبدأ الوفود بالوصول إلى مدينة خورفكان من 20 الجاري، وتقام المنافسات من دون جماهير مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية.

وأكد العميد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات أن البطل سيحصل على جائزة قدرها 15 آلاف دولار وكأس البطولة، فيما يحصل الوصيف على 10 آلاف دولار والميداليات الفضية.

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