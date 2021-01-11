5 لاعبين مرشحون لجائزة «ديسمبر»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلنت رابطة المحترفين أمس أسماء المرشحين لجوائز شهر ديسمبر، برعاية «اتصالات»، وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، لمدة 48 ساعة، وتم ترشيح 5 لاعبين لجائزة أفضل لاعب وهم أوتابيك شوكورف «الشارقة»، وعبدالله رمضان «الجزيرة»، وريان مينديز «النصر»، ورامون لوبيز «خورفكان» أمبوكو «الوحدة». ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عبد العزيز العنبري «الشارقة»، والهولندي مارسيل كايزر «الجزيرة» والروماني دانيال إيسايلا «بني ياس».

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس كلاً من فهد الظنحاني «بني ياس»، وجمال عبدالله «اتحاد كلباء» وعلي خصيف «الجزيرة».

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