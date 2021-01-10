11 مشروعاً في ورشة للمشاريع التطويرية باتحاد الكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أمس في دبي، ورشة المشاريع التطويرية الفنية التي ينظمها اتحاد الكرة، وتضم 11 مشروعاً مستقبلياً ،تشمل الأكاديميات ومراكز التدريب، دوري المدارس، المنتخبات ، تعليم المدربين، الحراس المرمى، الإعداد البدني، التدريب الذهني، تحليل المباريات والتدريب، العلوم الرياضية والتغذية والدعم الطبي، الكرة النسائية، كرة الصالات و«الشاطئية»، ويشارك في مناقشة المشاريع على مدى يومين مدربين وخبراء فنيين محليين.

وأكد يوسف حسين النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، حرص الاتحاد على إشراك المدربين والخبراء الفنيين المحليين، في رسم خارطة طريق للمنتخبات من البراعم، حتى الفريق الأول، من خلال مناقشة المشاريع المستقبلية، وآلية تنفيذها.

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