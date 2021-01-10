راشد بن حميد: أعددنا استراتيجية لمستقبل كرة الإمارات

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد يعمل على وضع استراتيجية طموحة ترسم مستقبل كرة الإمارات خلال السنوات المقبلة، وسوف تتم مشاركة خبراء الكرة والمهتمين في مناقشتها خلال الفترة المقبلة تمهيداً لبلورتها بشكل نهائي، ومن ثم اعتمادها لبدء العمل بها، سعياً لتطوير كرة الإمارات بما يتواكب مع الطموحات الرامية لوصولها للعالمية.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالدعم الكبير الذي يلقاه اتحاد الكرة من نظيره الدولي ومن انفانتينو رئيس «فيفا» شخصياً، مما يعزز من التعاون بين الطرفين والذي يخدم تطور الكرة بشكل عام وكرة الإمارات على وجه الخصوص، وقال:كنا حريصين على عرض استراتيجيتنا الجديدة على رئيس «فبفا» للاستماع إلى رأيه والاستفادة من خبراته بما يعزز من قيمة وأهداف تلك الاستراتيجية التي ستطرح قريباً للنقاش من قبل الخبراء وكافة المعنيين عن الرياضة في الدولة تمهيداً لبلورتها بشكل نهائي واعتمادها.

مستقبل

واعتبر انفانتينو أن الاستراتيجيات ترسم المستقبل وقال: أنا سعيد بوجود رؤى واستراتيجية واضحة لاتحاد الكرة الإماراتي، ما يعزز فرص النجاح خلال السنوات المقبلة..

وأشاد انفانتينو بجهود الشيخ راشد بن حميد النعيمي في وضع أساس قوي لكرة الإمارات بجانب الارتقاء بالمنظومة الكروية، وطالب الجميع بدعم تلك الجهود من اجل مزيد من التطور.وثمن رئيس «فيفا» التواصل المستمر مع الشيخ راشد بن حميد من أجل تقديم الأفضل لكرة الإمارات، وقال:الإمارات تعد مركزاً عالمياً مميزاً ،تستضيف أحداثاً مهمة في جميع المجالات، ويعيش فيها جنسيات مختلفة بأمن وسلام.

وكان انفانتينو اطلع لدى وصوله ،مقر اتحاد الكرة على عرض مبسط من خلفان بالهول عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لاستراتيجية اتحاد الكرة خلال السنوات المقبلة.

مشاركة

وأشاد محمد العبار العضو المنتدب بشركة «إعمار»، بفكرة إقامة المباراة الاستعراضية التي شهدت مشاركة العديد من نجوم العالم وبعض الشخصيات العامة التي انشغلوا بالعمل عن مزاولة الرياضة بالملاعب، واعتبر تلك الأجواء متميزة وتشجع على مزاولة الرياضة.

وكشف العبار النقاب عن التفكير في دخول مجال كرة القدم بطريقة أو أخرى خلال الفترة المقبلة، لتكون امتداداً للمشاركة في رعاية الهلال السعودي والتي تعد من الرعايات الناجحة والمفيدة، وقال: نحن نسوق لحوالي 60 % من الشعب العربي، مما يعتبر تسويقاً جيداً واستفادة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر.

عودة

من جهة أخرى شهدت المباراة الاستعراضية التي أقيمت أول من أمس عودة عدد من الحكام إلى الملاعب بعد سنوات من الاعتزال مثل الدوليين خالد الدوخي واحمد يعقوب وصالح المرزوقي،والسعودي علي الطريفي، والذين أداروا المباراة بخبرتهم الكبيرة، والتي طغت على عامل اللياقة البدنية.

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