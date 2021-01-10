المسماري بطلاً للفجيرة الإلكترونية «فيفا 21»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

اختتمت أمس منافسات النسخة الأولى من بطولة الفجيرة لكرة القدم الإلكترونية «فيفا 21» التي نظمتها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في مقرها بالفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شهد منافسات البطولة، الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وخالد الظنحاني رئيس الجمعية رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، وسعيد الكياني المشرف العام على البطولة، وعلي البلوشي مدير البطولة.

وتوج الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، يرافقه خالد الظنحاني الفائزين بالمراكز الأولى، حيث فاز بالمركز الأول اللاعب مهند المسماري، وجاء وصيفاً اللاعب حمدان المرشدي، وحل ثالثاً اللاعب مجتبى عبد الوهاب.

شكر

وتوجه الشيخ سعيد الشرقي بخالص الشكر إلى أعضاء الجمعية ومنظمي البطولة، مشيداً بالمستوى الرفيع للاعبين المشاركين وضرورة تبني المواهب الشابة في هذه اللعبة، بدوره، أوضح خالد الظنحاني، إن البطولة ساهمت في خلق جو جديد ومتنفس للمشاركين الذين استطاعوا ممارسة هواياتهم في كرة القدم الالكترونية والتعبير عن مواهبهم.

وأكد سعيد الكياني، أن اللجنة العليا المنظمة قد بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إخراج المنافسات في إطار احترافي وبصورة عبرت عن قدرة إمارة الفجيرة على حسن التنظيم والإدارة لهذا النوع من البطولات، كما أوضح الكابتن علي البلوشي، أن منافسات البطولة في نسختها الأولى التي شارك فيها اللاعبون من الفئات العمرية من 9 إلى 21 سنة، لاقت اقبالاً كبيراً، وظهرت فيها المنافسة قوية بين اللاعبين.

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