«النمور» رقم صعب أمام السماوي على ملعب «النار»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

فرض اتحاد كلباء على بني ياس، أول من أمس، التعادل في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، 1-1، ليرفض الفريق الخسارة أمام السماوي للمرة الثانية هذا الموسم على ملعب «النار»، بعدما كان قد تفوق في أول مواجهة جمعتهما في الدوري بهدفين، ليعود «النمور» بنتيجة إيجابية من الشامخة، حيث يحتاج إلى الفوز أو التعادل السلبي على أقل تقدير، للتأهل للدور نصف النهائي، رغم أن حظوظ الفريقين تبقى قائمة في الحسم في 25 يناير الجاري.

وأثبت اتحاد كلباء أنه الرقم الصعب هذا الموسم خصوصاً على ملعب بني ياس، وشكلت عودة التوغولي بينل مالابا قوة دعم إضافية لهجوم «النمور»، بعدما أحرز هدف فريقه في ظهوره الأول عقب غيابه عن المباريات، بسبب الإيقاف لثلاث مباريات نتيجة عقوبة انضباطية، لتتساوى الكفة بين الفريقين، خلال مواجهاتهما في كأس الخليج العربي.

ترجمة

في المقابل ورغم سيطرة بني ياس بعدما كان الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة ومحاولات على المرمى، إلا أن أصحاب الأرض لم يتمكنوا من ترجمة تلك السيطرة إلى أهداف سوى في الشوط الثاني عندما نجح الهداف البرازيلي جواو بيدرو في التعادل للسماوي من هجمة منظمة، ووسط تحرك رائع من بيدرو، الذي أنهى الهجمة برأسية في شباك حارس كلباء.

وعزا الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق بني ياس تعادل فريقه إلى فقدان التركيز لدقائق عدة جاء منها هدف الضيوف، وقال: «استرخينا لمدة دقيقتين فقط، وفي هذا الوقت سجل كلباء هدفاً من ركنية بسبب فقدان التركيز».

ورغم التعادل أبدى إيسايلا رضاه عن أداء لاعبيه في المباراة، مشيراً إلى أن بني ياس لعب مباراة جيدة، واستطاع السيطرة على مجريات الأمور وصنع العديد من الفرص.

وختم: راض عن أداء اللاعبين وأشعر بالتفاؤل والثقة في قدرتنا على التأهل في مباراة الإياب.

نوعية

ووصف الأوروغوياني خورخي داسيلفا المدير الفني لفريق اتحاد كلباء نتيجة التعادل بـ «الإيجابية»، مؤكداً أن هذه النوعية من المباريات تحسم في الـ 180 دقيقة، وواجهنا فريقاً كبيراً، حقق نتائج إيجابية في المباريات الأخيرة.

وقال: قدمنا مباراة جيدة إلى حد كبير، ولكن كان ينقصنا بعض التفاصيل الصغيرة عندما نفتقد الكرة، لكن بصفة عامة نجحنا في فرض أسلوبنا خصوصاً في الشوط الأول، ولم يهدد بني ياس مرمانا بفرص كثيرة، وسنسعى لحسم الأمور في مباراة الإياب. واعتبر فواز عوانة قائد بني ياس أن التعادل أفضل من الخسارة رغم أن المباراة على ملعبه، رافضاً القول إن اتحاد كلباء أصبح عقدة لبني ياس هذا الموسم.

وقال: لا أعتقد أنه بالتعادل أصبح كلباء عقدة لنا الموسم الحالي، والهدف الذي دخل مرمانا جاء من هفوة من كرة ثابتة، ونحن قادرون على التعويض في الإياب خصوصاً أن طموحنا كبير في كأس الخليج العربي والتأهل إلى نصف النهائي.

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