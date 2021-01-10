العنبري: الشارقة محظوظ بدكة البدلاء

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

امتدح المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة المستوى الذي ظهر به لاعبو فريقه في مباراة الوصل برغم عدم التسجيل وانتهاء المباراة بالتعادل السلبي في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، وقال إن الشارقة محظوظ بوجود دكة بدلاء قوية تضم لاعبين مميزين قادرين على منازلة أي منافس، وثمّن مردود اللاعبين البدلاء الذين دفع بهم كأساسيين، وقال: كنا نتمنى الخروج بالنتيجة الإيجابية، ولكننا قابلنا فريقاً منظماً، والنتيجة جيدة بالنسبة لنا وحاولنا الفوز ولكن لم يحالفنا الحظ في التهديف، أيضاً الوصل على الجانب الآخر افتقد إلى لاعبين مهمين مثل علي صالح وعلي سالمين وفابيو ليما، وإن كنا لا ننظر إلى هذا العامل.

وأشار إلى أن الأمر الإيجابي في المباراة كان مردود أغلب اللاعبين على الرغم من أنهم لم يلعبوا لـ 90 دقيقة منذ فترة ليست بالقصيرة.

وتحدث العنبري عن خطة النادي في الاحتفاظ بلاعبيه قائلاً: «رغبة اللاعبين المنتهية عقودهم في الاستمرار مع الشارقة نسبتها 90%، ولهم مطالب مستحقة لأنهم لاعبون مميزون ونسعى للاحتفاظ بهم لسنوات طويلة».

أداء

وأبدى البرازيلي هيلمان المدير الفني لفريق الوصل رضاه على المستوى والنتيجة، وأرجع التعادل السلبي للنهج الدفاعي الذي لعب به الفريقان، وقال: «كانت المباراة صعبة، وفرصها ضيّقة، لقد حاولنا خلق الفرص، ولكن الفريقين لم يتركا لبعضهما أي فرصة للتسجيل، ولهذا انتهت المباراة بالتعادل».

وحرص هيلمان على الإشادة بمردود فريقه، قائلاً: فريقي أدى بشكلٍ جيد، أنا راضٍ عن الأداء، فعلى الرغم من افتقادنا لـ 4 أو 5 لاعبين لأسباب مختلفة، إلا أن ردة فعل اللاعبين كانت جيدة، سنحاول تحقيق الانتصار في مباراة الإياب، لنضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي، المباراة كانت صعبة وفريقنا قدم مستوى جيداً وحاولنا الفوز ولم نوفق.

كما أثنى عيسى علي مدير فريق الوصل على مستوى فريقه في مباراة الشارقة، وقال: أداء الوصل تغيّر مع المدرب الجديد هيلمان، واللاعبون أصبحوا أكثر عطاءً في الملعب، وتوقع ارتفاع المستوى أكثر من ذلك في المباريات المقبلة.

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