النصر يقترب من ضمّ الأوزبكي خامداموف

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اقترب النصر من ضمّ الأوزبكي دوستونبيك خامداموف لاعب نادي باختاكور، والذي يشغل مركز الظهير الأيمن.

ويقضي خامداموف إجازته حاليا في دبي ويستعد للتوقيع رسميا للعميد خلال الساعات القليلة المقبلة وسيتم قيده في خانة اللاعب الآسيوي التي يفتقدها النصر منذ مغادرة اللبناني جوان العمري.

ولعب خامداموف وهو لاعب دولي ضمن منتخب أوزباكستان منذ 2015، لنادي بونيودكور بين 2014 و 2018 ثم لفائدة انجي ماخاشكالا الروسي في موسم 2018-2019 قبل العودة إلى الدوري الاوزبكي من بوابة باختاكور.

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