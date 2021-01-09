النصر يقترب من ضمّ الأوزبكي خامداموف

المصدر:
  • دبي-عدنان الغربي
التاريخ:

اقترب النصر من ضمّ الأوزبكي دوستونبيك خامداموف لاعب نادي باختاكور، والذي يشغل مركز الظهير الأيمن. 

ويقضي خامداموف إجازته حاليا في دبي ويستعد للتوقيع رسميا للعميد خلال الساعات القليلة المقبلة وسيتم قيده في خانة اللاعب الآسيوي التي يفتقدها النصر منذ مغادرة اللبناني جوان العمري.

ولعب خامداموف وهو لاعب دولي ضمن منتخب أوزباكستان منذ 2015، لنادي بونيودكور بين 2014 و 2018 ثم لفائدة انجي ماخاشكالا الروسي في موسم 2018-2019 قبل العودة إلى الدوري الاوزبكي من بوابة باختاكور.

كلمات دالة:
  • دوستونبيك خامداموف،
  • نادي النصر الإماراتي،
  • فريق باختكور
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى