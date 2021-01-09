المطروشي يتألق مع النواخذة ومصفوت يضم 4 لاعبين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

خاض النجم العماني محمد المطروشي لاعب النواخذة المعار من نادي الفجيرة مباراته الأولى بشعار ناديه الجديد أمام الذيد واظهر اللاعب مستوى لافتاً حيث ساهم في فوز فريقه دبا على الذيد بهدف نظيف خلال المباراة الدورية التي أقيمت أمس ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى .

على صعيد آخر تعاقد مصفوت مع اللاعب المخضرم عدنان بيشو نجم السابق للعين والشعب ودبا الحصن ، كما ضم النادي المحترف البرازيلي برونو و العماني عبد السلام العريمي "مواليد الدولة" قادماً من الامارات الى جانب أحمد ناصر لاعب النادي السابق .

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