بدر الأدريسي مدربا عاما للظفرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكمل نادي الظفرة طاقم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بإختيار المغربي بدر الأدريسي مدربا عاما ليعمل بجانب السوري محمد قويض الذي تم تعيينه مديرا فنيا عقب إقالة الصربي الكسندر فيليسوفيتش الأسبوع الماضي.

وسبق للأدريسي العمل في الأجهزة الفنية للظفرة معاونا لعدد من المدربين قبل أن ينتقل العام الماضي إلى نادي الإمارات والذي تنقل فيه بعدة مهام منها مدربا مؤقتا للفريق الأول، ومدربا لفريق الرديف قبل هبوط الصقور من دوري المحترفين، وكان يشرف خلال الفترة الماضية على تدريب الصقور تحت 20 عاما.

ووقع إختيار شركة كرة القدم على الأدريسي من واقع خبرته الجيدة في الملاعب الإماراتية والقدرات التدريبية التي يتمتع بها ومعرفته الجيدة باللاعبين، وفور توليه للمهمة باشر الأدريسي مهامه الفنية، كما أختارت الشركة السوري معتز مندو مدربا مساعدا، ليكمل طاقم الجهاز الفني.

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