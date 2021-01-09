4 سلبيات تقلق جماهير «العميد»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

خلّف تعادل النصر مع الفجيرة بذهاب دور الـ 8 لكأس الخليج العربي لكرة القدم ، قلقاً لدى جماهير «العميد» بسبب 4 سلبيات كشفتها المواجهة مع «الذئاب » أولها ضعف الأداء الدفاعي، حيث نجح مهاجمو الفجيرة في تهديد مرمى النصر بفرص خطرة عدة جاء منها هدف التعادل.

وثانيها: ضعف الأداء الهجومي للبرازيلي جيسوس ،وثالثها عدم التوفيق في تعويض الغيابات البارزة مثل محمود خميس وتيغالي، ورابعها : تذبذب الأداء حيث يدخل النصر المباراة بقوة لكنه سرعان ما يتراجع مستواه، وحجذ ذلك في مواجهة الوحدة أيضا.

واعترف الكرواتي كرونوسلاف مدرب النصر أن أداء فريقه في المباراة كان ضعيفاً ولم يرتق إلى مستوى التطلعات وقال إنه غير راض عن الأداء ولكنه راض عن النتيجة، مشيراً إلى أن فريقه لم يأخذ المباراة بالجدية المطلوبة ولم يستعد لها بشكل جيد، وأضاف: حاولنا ضخ دماء جديدة في الفريق بالدفع ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا معنا منذ فترة طويلة، خرجنا بدرس مهم حتى نلعب بأكثر جدية في المباريات المقبلة ونستعد لها بشكل أفضل.

وأوضح المدرب الكرواتي أن النصر كان يتطلع لتحقيق الفوز من أجل تسهيل مهمته في لقاء العودة في الفجيرة خاصة أنه يستعد لدخول فترة صعبة في دوري الخليج العربي، مؤكداً في الوقت نفسه أن حظوظ العميد مازالت قائمة.

ضغط

وأكد الصربي غوران مدرب الفجيرة أن فريقه أظهر قدرة على لعب كرة قدم قوية أمام النصر من خلال الاستحواذ والضغط وإيجاد الفرص والانتشار على أرضية الملعب، موضحاً أن الفجيرة كان الطرف الأفضل طيلة المباراة وكان يستحق الخروج بنتيجة الفوز ومعتبراً أن النتيجة التي حققها ليست سيئة وسيسعى لتحقيق التأهل في لقاء العودة في الفجيرة، وأضاف: من خلال الأرقام، كنا الأكثر سيطرة على الكرة وسددنا 19 كرة على المرمى ويجب أن نلعب بهذه الطريقة في المستقبل.

وأكد غوران أن فريقه خسر الكثير من المباريات في السابق وأضاع العديد من النقاط وهو ما يجب تداركه مع عودة مسابقة دوري الخليج العربي وأن البداية ستكون من مواجهة عجمان في الجولة المقبلة، وقال: يجب أن يثق اللاعبون بأنفسهم وبقدراتهم خاصة أننا لم نعد نتحمل خسارة المزيد من النقاط وسنحول تركيزنا بالكامل إلى مباراة عجمان.

سوء أداء

واعترف محمد عايض مدافع النصر بدوره بسوء أداء فريقه الذي تراجع بشكل واضح بعد افتتاح التسجيل في وقت مبكر، مشدداً على ضرورة مراجعة الحسابات قبل لقاء الإياب في الفجيرة.

وأكد التونسي محمد فراس لاعب الفجيرة أن فريقه كان قادراً على الخروج بنتيجة الفوز بالنظر إلى المستوى العالي الذي ظهر عليه، مشيراً إلى أن الفجيرة ارتكب جملة من الأخطاء الدفاعية على مستوى الانتشار وأنه يتوجب تداركها في المباريات المقبلة وخصوصاً في مسابقة الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز