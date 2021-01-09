66 حكماً في دورة «VAR» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم الدورة التنشيطية لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» التي يُنظمها اتحاد الكرة بمشاركة 66 حكماً وحكماً مساعداً من الفريق الأول «من ضمنهم 4 حكمات»، وتستمر الدورة حتى 13 الجاري.

ويُقدم محاور الدورة مانويل لافارو المحاضر بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مدير إدارة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والأوزبكي فرهاد عبد الله المحاضر بالاتحادين الآسيوي والدولي، وصالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وعبد الواحد خاطر وسلطان ساحوه، ويُشرف على التدريبات البدنية حسن عبد الله وأحمد هلال مدربا اللياقة.

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