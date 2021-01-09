الغساني: «الأبيض» طموحى الأول

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

أعرب اللاعب يحيى الغساني، عن سعادته بالمشاركة الأولى مع فريقه «الجديد - القديم» شباب الأهلي، ومساهمته في تحقيق الفوز 4 - 2 على خورفكان أول من أمس، في ذهاب دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، وأكد في تدوينة على حسابه الشخصي في «تويتر»: «سعيد بأول ظهور لي مع الفريق، بل وأكثر سعادة بالفوز، والعمل الشاق هو مجرد بداية».

وكشف الغساني في تصريحات تليفزيونية، عن طموحاته المقبلة وقال: طموحي الأول اللعب في صفوف المنتخب الأول في أقرب وقت ممكن، لأنه طموح أي لاعب إماراتي، كما أتمنى مساعدة شباب الأهلي على الرجوع إلى مكانه الطبيعي، ومساعدته على تحقيق بطولة، وأنا حريص على إعطاء كل ما لدي لمن منحني الثقة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، لأنني كنت متأكداً أنني يوماً ما سأعود إلى الأهلي. ووجه الغساني، الشكر إلى ناديه السابق الوحدة، وإلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، وقال: «شكراً سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، لتوجيهاتكم وحرصكم ودعمكم المتواصل لي ولكل لاعبي نادي الوحدة».

وأشاد اللاعب بدعم جماهير«العنابي» وزملائه السابقين، وقال: «شكراً لنادي الوحدة على الفرصة التي منحتموني إياها، وعلى كل الدعم الذي أظهرتموه لي خلال السنوات الثلاث الماضية ومساعدتي على التطور، وشكراً للجماهير، وللجهاز الفني ولزملائي». وأضاف: شكراً للمدرب الذي جعل مني لاعباً أفضل، لقد دخلت النادي كشاب، لكنني أتركه الآن كرجل، وأنا فخور جداً بخوض هذه الرحلة مع الوحدة، والتي استمرت ثلاث سنوات تعلمت فيها أشياء كثيرة، وسأتذكر وقتي معكم دائماً بكثير من السعادة والفخر.

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الجدير بالذكر أن الغساني، ظهر لمدة 45 دقيقة في مشاركته الأولى أمام خورفكان أول من أمس، ولمس خلالها الكرة 22 مرة، وحقق 3 حالات افتكاك ناجح، ومثلها مواجهات غير ناجحة، مقابل 6 مواجهات ناجحة، و4 تغطيات، وتشتيت مرة واحدة، وصنع فرصة واحدة للتسجيل، ومرر 9 كرات، ومنها 7 صحيحة، و3 للأمام، وتمريرتان للخلف، وتمريرتان طويلتان، وسدد كرة واضحة، وأضاع فرصة للتسجيل، وراوغ مرتين، وارتكب خطأً واحداً.

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