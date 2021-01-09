قمة كروية استعراضية في دبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

شهد ملعب ذياب عوانة في اتحاد الكرة أمس، مباراة قمة استعراضية شهدها عدد من النجوم وكبار المسؤولين بالدولة، والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والشخصيات المهمة في الدولة، يتقدمهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وجياني انفانتينو رئيس «فيفا»، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة شركة «سيتي جروب» لكرة القدم، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، وعدد من الشخصيات الرياضة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتأتي المباراة الاستعراضية بمناسبة زيارة انفانتينو للدولة.

«أخضر» و«أبيض»

وتم تقسيم المشاركين في المباراة الاستعراضية على فريقين «الأبيض» و«الأخضر»، وضم الفريق الأخضر، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، معالي خلدون المبارك وانفانتينو، والفرنسي باتريس إيفر،لاعب مانشستر يونايتد السابق والشيف العالمي نصرت، والإسباني روبن ديلاريد، وعدد من اللاعبين القدامي.

بينما ضم الفريق «الأبيض» عدداً من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة مثل سالم الشامسي وحميد الطاير وسيف المنصوري إضافة إلي سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والهولندي سيدورف لاعب ميلان السابق، وبدر حارب وعمران الجسمي، وشهدت المباراة الاستعراضية تألق عدد من اللاعبين القدامى وانتهت بفوز الفريق «الأخضر» على «الأبيض» بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، سجل للفائز روبين ديلاريد «هاتريك» وخلدون المبارك «هدفين» والشيف نصرت وللفريق الأبيض سالم الشامسي «هدفين».

وشارك الشيخ راشد بن حميد في الشوط الأول، كما شارك انفانتينو لمدة 10 دقائق قبل أن يخرج مصاباً، واستمتع الحضور بالمباراة التي حملت عبق الماضي الجميل لعدد من النجوم العالميين، أدار المباراة الحكام الدوليون السابقون: خالد الدوخي «ساحة»، علي الطريفي، وصالح المرزوقي، مساعدان، أحمد يعقوب، حكم رابع.

مشاريع

وقبل انطلاقة المباراة قام خلفان بالهول عضو مجلس الإدارة بتقديم شرح تفصيلي لرئيس «فيفا» والوفد المرافق له، عن خطط اتحاد الكرة واستراتيجيته المستقبلية من خلال لوحات توسطت ملعب ذياب عوانة تبرز مشاريع الاتحاد.

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