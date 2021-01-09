التعادل ختام ذهاب دور الثمانية للكأس

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ــ أبوظبي – محمد صادق

انتهت مباراتا ذهاب دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، أمس، بالتعادل، واكتفى الشارقة والوصل بالتعادل السلبي باستاد الشارقة، فيما تعادل اتحاد كلباء وبني ياس 1-1 باستاد الشامخة.

وشهدت مباراة الشارقة والوصل تقاسم كلا الفريقين السيطرة على المباراة، ودانت الأفضلية للشارقة في الشوط الأول ثم تحولت للوصل في الشوط الثاني، وتميزت المباراة بكثرة التحضير في وسط الملعب مع ندرة للهجمات باستثناء هجمتين للوصل في آخر دقائق المباراة حينما انفرد وليد الحمادي وسدد في المرمى ولكن الحارس درويش محمد أنقذ فريقه وعاد درويش ليحبط فرصة حبوش صالح ليعلن بعدها الحكم محمد عبد الله نهاية المباراة بالتعادل السلبي، ويلتقي الفريقان إياباً 26 الجاري لتحديد المتأهل للدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة غياب كبار نجوم الفريقين، من بينهم الدوليون المنضمون للمنتخب، فابيو ليما وعلي صالح «الوصل»، عادل الحوسني وشاهين عبد الرحمن وماجد سرور «الشارقة»، كما غاب من صفوف الشارقة الثنائي البرازيلي ايغور كورنادو، وويلتون سواريز من أجل منح الفرصة للبدلاء وتجهيزهم للفترة المقبلة.

وفي استاد الشامخة انتزع اتحاد كلباء تعادلاً ثميناً من مضيفه بني ياس 1-1، وتأجل حسم موقف الفريقين في التأهل للمربع الذهبي إلى مباراة الإياب التي تقام 25 الجاري على ملعب كلباء، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في ظل أداء حذر من الفريقين، وسط أفضلية نسبية للاعبي بني ياس، حيث حاول أصحاب الأرض المبادرة بالتسجيل، وأبعد يوسف الزعابي حارس كلباء تسديدة ماكرة من الأرجنتيني خيمينيز لاعب وسط بني ياس من كرة ثابتة في الدقيقة الثامنة.

وفي الشوط الثاني نجح كلباء في التقدم عن طريق هدافه التوغولي بينل مالابا، العائد من الإيقاف الذي حول الركنية التي أرسلها مارياني برأسية داخل مرمى السماوي في الدقيقة 57.

وتدارك بني ياس خطورة الموقف وكثف من ضغطه الهجومي وتمكن من إدراك التعادل عن طريقه نجمه البرازيلي جواو بيدرو، الذي نجح في تحويل عرضية خميس صالح إسماعيل من جهة اليمين برأسية رائعة في الشباك على يسار الحارس يوسف الزعابي في الدقيقة 70 .

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع كلباء فهد سبيل لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 88، وكاد البديل أحمد شحدة أبو ناموس أن يخطف الفوز لبني ياس في الوقت القاتل بعد تسديدة قوية ولكن كرته ارتدت من العارضة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1 - 1.

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