"كلاسيكو" الشارقة والوصل بلا أهداف

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير غلام كركر

اكتفى الشارقة والوصل بالتعادل بلا أهداف في مباراتهما بإستاد الشارقة في ذهاب الدور ربع النهائي "جولة محمد بن راشد" لكأس الخليج العربي، وتقاسم الفريقان السيطرة حيث دانت الأفضلية للشارقة في الشوط الأول ثم تحولت للوصل في الشوط الثاني، وتميزت المباراة بكثرة التحضير في وسط الملعب مع ندرة للهجمات باستثناء ثمينتان في آخر الدقائق للوصل حينما انفرد وليد الحمادي وسدد في المرمى ولكن الحارس درويش محمد أنقذ فريقه وعاد درويش لينقذ فرصة ثانية من حبوش صالح ليعلن بعدها الحكم محمد عبد الله عن نهاية المباراة بالتعادل السلبي، وسوف يلتقي الفريقان إياباً يوم 26 من الشهر الحالي لتحديد المتأهل للدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة غياب كبار نجوم الفريقين من بينهم الدوليين المنضمين للمنتخب الوطني فابيو ليما وعلي صالح من الوصل، عادل الحوسني وشاهين عبد الرحمن وماجد سرور من الشارقة، كما غاب من صفوف الشارقة الثنائي البرازيلي ايغور كورنادو وويلتون سواريز من أجل منح الفرصة للبدلاء وتجهيزهم للفترة المقبلة.

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