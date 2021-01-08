كلباء ينتزع تعادلاً ثميناً من بني ياس ويؤجل الحسم إلى جولة الإياب

المصدر: أبوظبي- محمد صادق تصوير سيف الكعبي

انتزع اتحاد كلباء تعادلاً ثميناً من مضيفه بني ياس 1-1، في المباراة التي جرت على استاد بني ياس بالشامخة، اليوم الجمعة، في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب التي تقام يوم 25 يناير الجاري على ملعب كلباء.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف في ظل أداء حذر من الفريقين، وسط أفضلية نسبية للاعبي بني ياس، حيث حاول أصحاب الأرض المبادرة بالتسجيل، وأبعد يوسف الزعابي حارس كلباء تسديدة ماكرة من الأرجنتيني خيمينيز لاعب وسط بني ياس من كرة ثابتة في الدقيقة الثامنة.

و في الشوط الثاني نجح اتحاد كلباء في التقدم أولاً عن طريق هدافه العائد من الإيقاف التوغولي بينل مالابا الذي حول الركنية التي أرسلها مارياني برأسية داخل مرمى السماوي في الدقيقة 57.

واستدرك بني ياس خطورة الموقف وكثف من ضغطه الهجومي إلى أن تمكن من إدراك التعادل عن طريقه نجمه البرازيلي جواو بيدرو الذي نجح في تحويل عرضية خميس صالح إسماعيل من جهة اليمين برأسية رائعة في الشباك على يسار الحارس يوسف الزعابي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع كلباء فهد سبيل للحصول على الإنذار الثاني في الدقيقة 88، وكاد البديل أحمد شحدة أبو ناموس أن يخطف الفوز لبني ياس في الوقت القاتل بعد تسديدة قوية ولكن كرته ارتدت من العارضة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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