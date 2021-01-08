مباراتان في دوري الدرجة الثانية اليوم

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة مباراتين، ويلعب أتلتيكو آرابيا مع الموج بملعب النادي الإيراني في دبي، ويواجه يونايتد سبورت فريق لاليغا في ملعب نادي العين لأصحاب الهمم.

من ناحية أخرى اعلن نادي فرسان هسبانيا مشاركته رسميا في دوري الدرجة الثانية وسيخوض الفريق أولى مبارياته على ملعبه غداً أمام فريق سيتي، ويلعب في اليوم نفسه يونايتد مع لافال يونايتد، وريجينال مع الهلال يونايتد، وكلية الدار مع جلف هيروز، وبينونة مع الاتفاق.

وأكد فيصل بالهول رئيس مجلس إدارة فرسان هسبانيا، أن الهدف الرئيسي من المشاركة في الدوري هو مواصلة تطوير اللاعبين ومنحهم فرصة الوصول إلى الفريق الأول، وتمكينهم من اللعب مستقبلاً على مستوى احترافي في الدولة .

وقال ميشيل سلغادو نجم ريال مدريد والمنتخب الاسباني السابق ومؤسس النادي والرئيس التنفيذي أن النادي يحمل اسماً عربياً لكونه في الإمارات التي ساعدتنا ووفرت لنا كل الإمكانيات ، ونتطلع للعمل الدؤوب بروح الفريق الواحد حاملين شغفنا الإسباني وحبنا للعبة.

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