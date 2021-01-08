إيقاف تنفيذ عقوبة «مازن الذيد»

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها برئاسة المستشار عادل الجنيبي، قبول الشق المستعجل في استئناف نادي الذيد، على قرار لجنة الانضباط، بإيقاف لاعبه مازن بن جمعة 4 مباريات، وتغريمه 8 آلاف درهم، لاعتدائه على لاعب من فريق البطائح، خلال الجولة الماضية في دوري الدرجة الأولى، بدون كرة، بوقف تنفيذ عقوبة الإيقاف، إلى حين الفصل في الاستئناف المقدم خلال الجلسات المقبلة.

وبذلك، يحق للاعب مازن بن جمعة، المشاركة مع فريقه في مباراة اليوم أمام دبا الفجيرة في الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى، لحاجة فريقه لجهوده، سعياً للخروج من دائرة المركز الأخير في جدول ترتيب المسابقة. وتشهد ملاعب «الأولى»، اليوم أيضاً لقاء التعاون «الثامن بسبع نقاط»، مع الحمرية «السادس بتسع نقاط»، ويلتقي مصفوت «العاشر بثلاث نقاط»، مع ضيفه العربي «التاسع بـ 6 نقاط».

وتقام غداً مباراتا قمة، تجمع الأولى دبا الحصن مع الإمارات، تحت شعار «فك الشراكة»، حيث يمتلك كل منهما 11 نقطة في المركزين الثالث والرابع، ويواجه مسافي الوصيف «12 نقطة»، على ملعبه فريق العروبة «8 نقاط في المركز السابع».

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