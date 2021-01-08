ملاعب الإمارات تحتفي بـ 15 عاماً من إنجازات محمد بن راشد

المصدر: خورفكان - محمد فضل - دبي - عدنان الغربي

احتفت ملاعب الإمارات، أمس، بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مترئساً حكومة الإمارات، وتم وضع لافتات ضخمة بهذه المناسبة في استادي آل مكتوم، وخورفكان خلال مباراتي النصر مع الفجيرة، وخورفكان مع شباب الأهلي في إطار مباريات دور الثمانية بكأس الخليج العربي لكرة القدم، في الجولة التي أطلق عليه اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وشهدت مباراتا الأمس فوز كبير لشباب الأهلي على خورفكان 4 - 2، في مباراة الذهاب بدور الثمانية، وقطعه خطوة مهمة نحو التأهل للمربع الذهبي، سجل أهداف «الفرسان» أحمد العطاس وهيلدون راموس وإدواردو والبديل كارتابيا «من ركلة جزاء» في الدقائق 12،19، 42، 88 فيما أحرز لخورفكان برونو لاماس، ومدافع شباب الأهلي محمد مرزوق في مرماه «نيران صديقة» في الدقيقتين 80، 83، وأكمل شباب الأهلي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد الحكم أحمد سالم عبد العزيز هيكل «ق 68».

وفي الوقت بدل الضائع قام الحكم بطرد مهاجم خورفكان برونو لاماس «ق 90 + 5» بعد تدخله العنيف على كارتابيا لاعب شباب الأهلي.

وانتزع الفجيرة تعادلاً ثميناً من النصر بنتيجة 1 - 1، باستاد آل مكتوم، في نفس الدور، حيث افتتح النصر التسجيل في وقت مبكر بواسطة البرتغالي توزي «ق2» لكن أداءه تراجع سريعاً، ما مكّن «الذئاب» من السيطرة على منطقة الوسط وتهديد مرمى شمبيه بسلسلة من الفرص الخطرة وخاصة عن طريق الثلاثي السويدي كريستيان صامويل والبرتغالي فارلي روزا والتونسي محمد فراس، ونجح الأخير في تسجيل هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل «ق26» قبل أن يتألق في وجهه شمبيه وينقذ مرماه من هدف محقق «ق39».

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الفجيرة على مرمى النصر وتمكن من تسجيل هدف التعادل «ق52» بأقدام صامويل بعد تمريرة رائعة من محمد فراس وسط دفاع العميد.

وقدم الفجيرة أداءً رائعاً وكان قريباً من مفاجأة النصر لو نجح في استثمار الفرص التي حصل عليها على مدار الشوطين، لكنه حقق خطوة إيجابية في سباق التأهل إلى المربع الذهبي.

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