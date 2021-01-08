قويض: لم أبتعد يوماً عن الظفرة

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

أكد السوري محمد قويض مدرب الظفرة الذي تولى المهمة أول من أمس خلفاً للصربي الكسندر فيليسوفيتش أنه لم يبتعد عن النادي يوماً حتى يعود إليه، مبيناً أنه ظل طوال الأشهر الماضية موجوداً في الظفرة ويعمل بوظيفة مستشار فني.

وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن الظفرة بيته الذي عمل فيه لسنوات طويلة، وأن علاقته لم تنقطع بالنادي حتى دون أي صفة وظيفية لأن ما يربطه بالنادي، حسب قوله، أكبر من الوظيفة.

ورأى قويض أن معرفته باللاعبين ستعينه في مهمته المقبلة، وقال: لا أحتاج إلى وقت حتى أعرف الفريق لأنني على دراية بقدرات الجميع والسلبيات والإيجابيات بجانب معرفتي بكل المنافسين، لكن بالتأكيد هذا وحده لن يكون كافياً لتقديم تجربة ناجحة خاصة أن الفريق تنتظره العديد من التحديات التي تتطلب الجد والاجتهاد والعمل المستمر.

وأشار قويض أنه بتعاون أسرة النادي بداية من الإدارة ومعاونيه في الجهاز الفني والإداري واللاعبين فإنهم قادرون على تحقيق أفضل النتائج في بقية مشوار الموسم الحالي، مع تقديم مستويات جيدة ترضي التطلعات.

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