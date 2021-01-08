«الأبيض» معنويات عالية استعداداً للعراق

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بمعنويات عالية ضمن معسكره الحالي المقام في دبي ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق اعتباراً من 25 مارس المقبل حين يستضيف الأبيض نظيره منتخب ماليزيا. ويستعد «الأبيض» للمواجهة الدولية الودية مع منتخب العراق الثلاثاء المقبل باستاد زعبيل التي تعد تجربة قوية يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك للاستفادة منها والاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

ويحرص مارفيك وجهازه الفني على عقد اجتماعات ومحاضرات يومية مع اللاعبين لشرح أسلوب وطريقة اللعب التي سيتبعها خلال المباريات الرسمية بجانب رفع الحالة المعنوية لدى اللاعبين ومطالبتهم بمواصلة العمل الجاد.

متابعة

وتشهد تدريبات منتخبنا الوطني متابعة مستمرة ويومية من يوسف حسين النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية وأعضاء اللجنة الذين يحرصون على التواجد في ملعب التدريبات والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بشؤون المنتخب ومتطلباته.

وأكد يوسف حسين أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب جهوداً مضاعفة من الجميع سواء جهاز فني وإداري ولاعبين نظراً لبدء العد التنازلي لانطلاق مباريات التصفيات التي ستكون حاسمة جداً، وتحتاج إلى تعامل خاص واستغلال كل الظروف لتحقيق النتائج الإيجابية التي تضمن للأبيض التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات.

وأشاد رئيس لجنة المنتخبات بالعمل الذي يقوم الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين الذين يدركون جيداً مسؤولياتهم وواجباتهم أثناء تواجدهم في صفوف المنتخب الوطني، مؤكداً أن الأجواء التي لمسها خلال التدريبات والروح المعنوية العالية لدى اللاعبين تعطينا انطباعاً إيجابياً حول قدرة الأبيض على تجاوز كل الصعاب.

أجواء

ورأى شاهين عبدالرحمن لاعب منتخبنا أن أجواء المعسكر تُبشر بالخير ويوجد حماس ورغبة من كل اللاعبين لتقديم كل ما لديهم خلال الحصص التدريبية وتأكيد جدارتهم بالتواجد ضمن قائمة المنتخب وتمثيله في كافة البطولات، مشيراً إلى أن المنتخب يضم حالياً نخبة من اللاعبين المميزين جداً في جميع الخطوط وهناك تفاهم وتناغم مع المدرب فان مارفيك الذي يتعامل معنا بطريقة احترافية ويحرص على توجيهنا بشكل دائم.

وأوضح شاهين عبدالرحمن أن العودة القوية لمسابقة دوري الخليج العربي والمستوى المرتفع الذي ظهرت به الأندية سينعكس إيجابياً على المنتخب خلال هذه الفترة على اعتبار أن المستوى البدني في تصاعد وفترة التوقفات قليلة وهناك استمرارية في لعب المباريات وهو الأمر الذي يساعدنا كلاعبين في تقديم الأفضل دائماً.

ودعا شاهين عبدالرحمن الجماهير الإماراتية المعروفة بحبها وعشقها للمنتخب الوقوف مع اللاعبين ومساندتهم دائماً من خلال الرسائل الإيجابية على منصات التواصل الاجتماعي.

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