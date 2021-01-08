بني ياس وكلباء.. حسابات خاصة

المصدر: كلباء - محمد فضل - أبوظبي - محمد صادق

يستضيف بني ياس في الخامسة مساء اليوم باستاد الشامخة فريق اتحاد كلباء في ذهاب دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة الحسابات الخاصة، ويسعى «السماوي» إلى رد الدين إلى كلباء بعد تعرضه للخسارة أمامه 0 - 2 في الدوري، وفي المقابل يسعى كلباء لتأكيد تفوقه على منافسه.

ويطمح بني ياس إلى مواصلة النتائج الإيجابية، وتحقيق فوز مريح قبل مباراة الإياب من أجل الصعود إلى المربع الذهبي، والتأكيد أن خسارته في مواجهة الدوري ما هي إلا مجرد كبوة، ويدخل الفريق اللقاء بصفوف مكتملة باستثناء غياب الثنائي الدولي الحارس فهد الظنحاني والمدافع حسن المحرمي المتواجدين في معسكر المنتخب، ومن المنتظر أن يعوضهما محمد خلف، الظنحاني في مركز حراسة المرمى، بينما يعول المدرب إيسايلا على القوة الهجومية الضاربة المتمثلة في جواو بيدرو ونيكولاس خيمينيز وسهيل النوبي وسواريز.

وفي المقابل يسعى فريق كلباء إلى استغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين بعد تألقهم اللافت على صعيد الدوري وكأس الخليج العربي وستشهد صفوف الفريق عودة التوغولي مالابا بعد انتهاء إيقافه 3 مباريات.

تعلم

وأكد إيسايلا مدرب «السماوي» أنه يتمنى أن يكون الفريق تعلم من أخطاء مباراته السابقة أمام كلباء التي خسرها في الدوري، معرباً في الوقت نفسه عن تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظ فريقه في التأهل لنصف النهائي، وقال: المباراة مختلفة وصعبة على الفريقين، خصوصاً وأن كلباء فريق جيد ولم يخسر في آخر 8 مباريات في أطول سلسلة دون خسارة في تاريخه، والمواجهة عبارة عن شوطين، الذهاب والإياب، ومن المهم ألا نستقبل أهدافاً على ملعبنا، ومحاولة تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الوقت نفسه.

تفادي المفاجآت

وأكد خورخي داسيلفا مدرب كلباء، عزم لاعبيه على تكرار الفوز على بني ياس بعد نجاح الفريق من تحقيق الانتصار عليه في الدوري، وقال: نسعى إلى التأهل للمربع الذهبي وتحقيق إنجاز تاريخي للنادي.

وأشار إلى أن التحضيرات للمباراة سارت بصورة جيدة، واكتملت صفوف الفريق بتواجد جميع اللاعبين بمن فيهم مالابا هداف الفريق، وقال: نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لتفادي المفاجآت التي تحدث في مباراة الإياب، وسيخوض اللاعبون كافة المباريات بجدية، ونعلم دوافع بني ياس الذي سيلعب المباراة من أجل رد اعتباره.

وأشار داسيلفا إلى أن لقاء «السماوي» سيكون خير إعداد لمواجهة الشارقة في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري.

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