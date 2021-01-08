الشارقة والوصل.. لقاء متجدد

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

يتجدد اليوم بعد أقل من شهر لقاء فريقي الشارقة وضيفه الوصل في الثامنة مساء باستاد الشارقة، ولكن هذه المرة في دور الثمانية بكأس الخليج العربي لكرة القدم في الذهاب.

وكان الشارقة فاز 2-1 في أول مواجهات الفريقين هذا الموسم ضمن الجولة السابعة للدوري، ويلتقي الفريقان إياباً في ملعب الوصل 26 الجاري، وتعتبر مباراة اليوم بداية الانطلاقة للشارقة في كأس الخليج العربي، حيث تأهل مباشرة للدور ربع النهائي، بينما تأهل منافسه الوصل على حساب الوحدة.

يسعى الوصل إلى الاحتفاظ بحظوظه الممكنة والإبقاء على آماله قائمة قدر المستطاع في البطولة الأخيرة المتبقية له في الموسم الجاري، التي بإمكانه إحراز لقبها في حال تجاوز عقبة منافسه الصعب الشارقة، وفي المباريات الأخرى في المشوار ذاته حتى منصة التتويج.

واستعد الشارقة للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية تحت إشراف جهازه الفني بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، الذي أكد أهمية المباراة والتعامل مع كأس الخليج العربي، وأوضح أن فريقه يستهدف جميع البطولات، مشيراً إلى أن كأس الخليج العربي، إحدى البطولات التي يتعامل معها بكل جدية.

وأشار إلى أن اهتمامه بالمباراة لا يمنع من الدفع بعدد من اللاعبين، الذين لم يشاركوا في بعض مباريات الدوري نظراً للحاجة لهم في ظل تعدد الإصابات والمشوار الطويل للموسم، وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لخوض المباريات.

منافس قوي

وأضاف: المباراة مهمة والوصل منافس قوي واستعداد الشارقة جيد، متمنياً حضوراً قوياً لفريقه وتقديم مباراة تناسب قوة الفريقين، وأشار العنبري إلى أن الشارقة يبدأ مشاركته في النسخة الحالية لكأس الخليج العربي من دور الثمانية، ويدرك أهمية التعامل مع المباراة بمزيد من التركيز.

وأكد العنبري أن اهتمامه بكأس الخليج العربي يدفعه لاختيار عناصر جيدة من اللاعبين، طالما البطولة يستهدفها النادي، مؤكداً ثقته الكبيرة في جميع اللاعبين البدلاء، الذين شاركوا لفترات محدودة في مباريات الدوري، لوضع بصمتهم بوضوح في كأس الخليج العربي.

طموح

وشدد البرازيلي هيلمان مدرب الوصل على أن فريقه يطمح إلى الفوز بلقب كأس الخليج العربي، واصفاً مباراة الوصل والشارقة بالصعبة والمهمة لتحديد المتأهل بنسبة 50%.

وأشار إلى أن الوصل مستعد لمباراة الشارقة، مبدياً ثقته العالية في مقدرة لاعبيه على تحقيق الفوز، مؤكداً أن الوصل فريق كبير، وجدير بأن يلعب دائماً من أجل الفوز بألقاب مختلف البطولات.

غياب

وكشف هيلمان النقاب عن أن مواطنه نيريس سيغيب لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة وصفها بغير البسيطة، منوهاً بأنه لا يمكن إخفاء ذلك سواء عن الإعلام أو المنافسين الآخرين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز