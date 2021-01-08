إيان راش يستعد لإطلاق أكاديمية رياضية في دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد النجم الويلزي إيان راش أسطورة نادي ليفربول، تطلّعه لإطلاق مشروع رياضي في مجال أكاديميات كرة القدم في دبي يحمل اسمه، وعبّر عن سعادته بزيارة الدولة بشكل مستمر وبانبهاره بمشاهد التطور والمرافق السياحية والعمرانية الجميلة والجديدة التي يشاهدها في كل زيارة.

وقال راش إن دبي من الوجهات المفضلة لديه للسياحة ولقاء الأصدقاء، خصوصًا وأنها تضم كل ما يحتاجه الزائر من مزيج بين التراث العريق والمنشآت الحديثة كما تضم تنوعًا كبيرًا في الجنسيات يجتمعون على رغبتهم في إنجاز الأعمال الناجحة ويجمعهم أيضًا حب كرة القدم.

وعبّر إيان راش عن انبهاره بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتقديم المزيد من الإنجازات وتعزيز المكانة الرائدة لدبي وتطلّعه لقراءة قصص هذه الإنجازات من خلال كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تلقاه النجم الشهير هدية من مجلس دبي الرياضي.

زيارة

جاء ذلك خلال زيارة إيان راش لمقر مجلس دبي الرياضي ولقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

حيث قدّم الأمين العام شرحاً للضيف عن طبيعة عمل مجلس دبي الرياضي والجهود التي يقوم بها لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي سواء من ناحية تنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى أو نشر ممارسة الرياضة عموماً وتطوير قطاع الأكاديميات والاهتمام باكتشاف وتطوير المواهب.

إشادة

وأشاد راش بمؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي شارك فيه سابقاً كمتحدث وحضر النسخة الأخيرة من المؤتمر وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر» كضيف، وأكد أن المؤتمر يلعب دورًا مهمًا في تطوير كرة القدم العالمية من خلال اللقاء والتحاور بين قيادات الاتحادات والأندية والمدربين واللاعبين، كما عبّر عن سعادته بالاهتمام الذي تجده الرياضة في دولة الإمارات وتطلّعه لإطلاق مشروع رياضي في مجال أكاديميات كرة القدم في دبي يحمل اسمه.

ويعد إيان راش من أهم اللاعبين في الكرة البريطانية ولا يزال يعمل مع نادي ليفربول حتى الآن كسفير لقطاع مدارس الكرة والأكاديميات.

واصطحب سعيد حارب، النجم إيان راش في جولة بمقر المجلس تضمنت الاطلاع على إدارات المجلس ومختبر الابتكار وباقي الأقسام التي يتضمنها مقر المجلس.

مسيرة

بدأ راش مسيرته الرياضية مع نادي مانشستر سيتي من عام 1978 حتى 1980، وانتقل للعب مع ليفربول في عام 1980 وارتدى قميصه في 16 موسماً خلال الفترة من 1980 وحتى 1996 باستثناء موسم 1987-1988 الذي انتقل فيه للعب في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، ثم انتقل في عام 1996 خارج قلعة «انفيلد» الكروية حيث ارتدى قميص ليدز يونايتد ثم نيوكاسل، وريكسهام، وشيفيلد يونايتد وعدد من الأندية الأخرى قبل أن يقضي موسمه الأخير في الدوري الأسترالي 1999-2000، واعتزل اللعب نهائيًا في عمر 39 عامًا بعد مسيرة حافلة بالألقاب.

5 ألقاب

ويعد إيان راش أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ فريق ليفربول، حيث حصد 5 ألقاب في الدوري، وكأس أوروبي واحد، و3 كؤوس الاتحاد الإنجليزي و5 كؤوس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع ليفربول، كما يعد هو الهداف التاريخي لـ«الريدز»، برصيد 346 في كل المسابقات، وتوج راش بجائزة الحذاء الذهبي عام 1984 بعد تألقه مع فريقه محليًا وأوروبيًا كأفضل هداف، لم ينل شرف اللعب في بطولات كأس العالم لكرة القدم بسبب عدم تأهل منتخب ويلز للمونديال العالمي في فترة وجود راش لاعبًا في منتخب ويلز.

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