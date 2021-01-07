الفجيرة ينتزع تعادلا ثمينا من النصر

المصدر: دبي- عدنان الغربي - تصوير - غلام كاركر

انتزع الفجيرة تعادلا ثمينا من النصر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي على استاد آل مكتوم، قبل لقاء الإياب الذي سيجمعهما على استاد الفجيرة 25 يناير الجاري.

افتتح النصر التسجيل في وقت مبكر بواسطة البرتغالي توزي (ق2) لكن أداءه تراجع سريعا، ما مكن "ذئاب الفجيرة" من السيطرة على منطقة الوسط وتهديد مرمى شمبيه بسلسلة من الفرص الخطرة وخاصة عن طريق الثلاثي السويدي كريستيان صامويل والبرتغالي فارلي روزا والتونسي محمد فراس، حيث نجح الأخير في تسجيل هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل (ق26) قبل أن يتألق في وجهه شمبيه وينقذ مرماه من هدف محقق (ق39).

مع بداية الشوط الثاني، ضغط الفجيرة بثقله على مرمى النصر وتمكن من تسجيل هدف التعادل (ق52) بأقدام صامويل بعد تمريرة رائعة من محمد فراس وسط دفاع العميد.

وقدم الفجيرة أداء رائعا وكان قريبا من مفاجأة النصر في عقر داره لو نجح في استثمار الفرص التي حصل عليها على مدار الشوطين ولكنه حقق خطوة إيجابية في سباق الـتأهل إلى المربع الذهبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز