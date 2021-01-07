شباب الأهلي يعبر خورفكان بالأربعة في مباراة البطاقات الملونة

المصدر: خورفكان – محمد فضل تصوير زيشان أحمد

وضع شباب الأهلي قدماً في المربع الذهبي لمسابقة كاس الخليج العربي بعد فوزه العريض ذهاباً على خورفكان على ارضه بنتيجة 4-2 خلال المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مواجهات ربع نهائي كاس الرابطة ، وتبادل في احراز اهداف شباب الأهلي كل من أحمد العطاس وهيلدون راموس وادواردو والبديل كارتابيا " ركلة جزاء " 12 ،19 ، 42 ، 88 فيما احرز ي هدفي خورفكان برونو لاماس ومدافع شباب الأهلي محمد مرزوق في مرماه " نيران صديقة" في الدقيقتين 80 ، 83 .

واكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد حكم المباراة احمد سالم لمدافع الفرسان عبد العزيز هيكل ق 68 .وفي الوقت بدل الضائع عاد حكم المباراة وطرد مهاجم خورفكان برونو لاماس في الدقيقة 90+5 بعد تدخله العنيف على كارتابيا لاعب شباب الأهلي لتنتهي المباراة بفوز الفرسان على النسور 4-2 .

شوط احمر

ولم يترك الضيوف فرصة لأصحاب الأرض لالتقاط الانفاس ليتمكن اللاعب احمد العطاس من افتتاح عداد الأهداف بعد ان تلقى تمريرة ساحرة من زميله ادواردو ليتقدم العطاس ويسدد في قلب المرمى هدف اول في الدقيقة 12 ، ولم تمضي سوى دقائق معدودة ليعود شباب الأهلي ويضيف هدف ثاني عبر رأسية هيلدون راموس (ق 19 )

وقبيل نهاية الشوط الأول ترك البرازيلي ادواردو محترف الفرسان بصمته بعد ان سجل هدف فريقه الثالث من ضربة رأس حولها في قلب المرمى ق 42 لينتهي شوط اللاعبين بتقدم شباب الأهلي نتيجة 3-0 .

وفي الشوط الثاني ردت قائم ماجد ناصر حارس الفرسان تسديدة البرازيلي رامون لوبيز محترف خورفكان في (ق 5)

وتشهد الدقيقة 68 طرد مدافع شباب الأهلي عبد العزيز هيكل بالبطاقة الحمراء اثر احتكاكه دون كرة بلاعب خورفكان جونينهو .ليستغل النسور الطرد ويسجلوا هدفين عبر تسدية برونو لاماس (ق 80 ) ومدافع شباب الأهلي محمد مرزوق في مرماه " نيران صديقة" (ق ، 83 ) وسجل البديل كارتابيا هدف فريقه الرابع من ركلة جزاء وطرد الحكم لاعب خورفكان برونو لاماس لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي 4-2

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