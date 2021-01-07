بالفيديو..بنزيمة يستمتع بأفضل شتاء في العالم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد مقطع فيديو وهو يستمتع بقضاء إجازته مع أسرته في دبي خلال الفترة الماضية، وتضمن الفيديو مختلف الأنشطة التي استمتع بها بنزيمة في دبي منذ وصوله على متن رحلة خاصة من مدريد، مثل التدريبات الرياضية وركوب الدراجات المائية والسباحة وتناول وجباته المفضلة في مطعم الشيف نصرت غوكتشه واستماع أطفاله بالألعاب المائية وبشتاء الإمارات الدافئ.

ويرتبط بنزيمة الذي حصل على الإقامة الذهبية في الإمارات بعلاقة وطيدة مع دبي، حيث يقضي بها فترات طويلة خلال العام ولديه العديد من الأصدقاء.

وسبق أن نال التكريم من قبل مجلس دبي الرياضي بمنحه «ميدالية خط الدفاع الأول»، تقديراً لجهوده في دعم المبادرات المجتمعية، التي أطلقها المجلس خلال فترة البقاء بالمنزل، في بداية ظهور جائحة «كوفيد 19»

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