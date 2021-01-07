مجلس دبي الرياضي يستقبل أسطورة ليفربول ونجم برشلونة السابق

المصدر: البيان الإلكتروني

زارا النجم الويلزي إيان راش، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي والكاميروني صامويل ايتو النجم السابق لنادي برشلونة مقر مجلس دبي الرياضي ولقاء سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس.

وعبر النجم الويلزي إيان راش عن سعادته بزيارة دولة الإمارات بشكل مستمر وانبهاره بمشاهد التطور والمرافق السياحية والعمرانية الجميلة والجديدة التي يشاهدها في كل زيارة، وكشف عن تطلعه لإقامة مشروعاً رياضياً يحمل اسمه في دبي.

بينما تم خلال اللقاء مع الكاميروني صامويل ايتو النجم السابق لنادي برشلونة وذلك في مقر المجلس، بحث سبل التعاون بين الجانبين، والامكانيات الاستثمارية في المجال الرياضي التي توفرها دبي للنجوم العالميين.

وتعد دبي قبلة لعدد من نجوم الرياضة العالميين الذين يحرصون على التردد عليها من حين لآخر، سواء للمشاركة في الفعاليات الرياضية والتي تقام باستمرار، أو لقضاء أوقات العطلة برفقة عائلاتهم وأسرهم، كما أن البعض منهم قرر أن يستثمر ويعمل فيها.

ولطالما كانت الإمارات من الدول التي فتحت أبوابها للجميع من شتى بقاع العالم، خصوصاً بعد أن تم الإعلان عن مراسيم حكومية بشأن منح إقامة طويلة لمدة 10 سنوات، وتلاها الإعلان عن منح إقامة 5 سنوات للمتقاعدين، كلاهما يفرضان شروطاً معينة، وأخيراً تم الإعلان عن نظام البطاقة الذهبية والإقامة الدائمة في الإمارات لفئات محددة تشمل الموهوبين في كل المجالات.

وتزخر الإمارات بعدد كبير من النجوم الموهوبين في المجال الرياضي الذين يقيمون على أراضيها أو يترددون عليها باستمرار،

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