الاستئناف توقف تنفيذ عقوبة مازن بن جمعة لاعب الذيد

المصدر: دبي- العوضي النمر

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة الإماراتي خلال إجتماعها برئاسة المستشار عادل الجنيبي قبول الشق المستعجل في استئناف نادي الذيد على قرار لجنة الانضباط بإيقاف لاعبه "مازن بن جمعة" 4 مباريات وتغريمه 8 آلاف درهم لاعتدائه على لاعب من فريق البطائح خلال الجولة الماضية في دوري الدرجة الأولى بدون كرة، بوقف تنفيذ عقوبة الإيقاف إلى حين الفصل في الإستئناف المقدم خلال الجلسات المقبلة.

وبذلك يحق للاعب مازن بن جمعة المشاركة مع فريقه في مباراته يوم غدٍ الجمعة أمام دبا الفجيرة في الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى، لحاجة فريقه لجهوده سعياً للخروج من دائرة المركز الأخير في جدول ترتيب المسابقة.

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