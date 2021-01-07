النصر والفجيرة.. الخطوة الأولى

المصدر: دبي - عدنان الغربي - الفجيرة - محمد فضل

يستضيف النصر في الثامنة مساء اليوم باستاد آل مكتوم، نظيره الفجيرة ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم في الخطوة الأولى في مشوار الوصول إلى المربع الذهبي وخصوصاً بالنسبة لـ «العميد» الذي يتطلع للدفاع عن لقبه، ويفتقد النصر الثنائي تيغالي ومحمود خميس بسبب مشاركتهما في معسكر المنتخب .

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة حبيب الفردان بداعي الإصابة، ومن المتوقع مشاركة المهاجم المقيم البرازيلي جيسوس وراشد عمر لتعويض غياب تيغالي وخميس. ويسعى الفجيرة لمواصلة مشواره الناجح بالبطولة بعد أن تمكن من إقصاء عجمان في الدور الأول

طموح

وأكد كرونوسلاف مدرب النصر أنه يطمح لقيادة فريقه لتكرار إنجاز الموسم الماضي عندما توّج الفريق بطلاً لكأس الخليج العربي، وقال: نخوض مواجهة الفجيرة بطموح وحماس كبيرين لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة، وسنفتقد تيغالي ومحمود خميس ولدينا بعض الإصابات ولكننا واثقون أن بقية اللاعبين سيقدمون مباراة على مستوى عال،والنصريتطلع للفوز في كل مبارياته.

وفي المقابل دعا الصربي غوران مدرب الفجيرة، لاعبي فريقه إلى استغلال أبرز غيابات لاعبي النصر، الذين تم استدعاؤهم لقائمة منتخبنا، وأشار إلى أن فريقه يحقق نتائج جيدة بالبطولة، ونجح في إقصاء عجمان، ويجب على اللاعبين مواصلة الانتصارات، وقال: نلعب بتشكيلة جديدة.

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