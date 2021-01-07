خورفكان وشباب الأهلي.. كسر التعادل

المصدر: خورفكان- محمد فضل - دبي- إيهاب زهدي

يحل فريق شباب الأهلي ضيفاً على خورفكان في الخامسة عصر اليوم باستاد صقر القاسمي، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ويتطلع كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب باستاد شباب الأهلي، وكسر التعادل، حيث انتهت مباراة الفريقين بالدوري على وقع التعادل الإيجابي 2 - 2.

ويلعب خورفكان بصفوف مكتملة بعد تعافي المصابين، ويعتمد الجهاز الفني على التشكيلة نفسها، التي حققت الفوز قبل أسبوع على الفجيرة خلال الجولة الـ12 من الدوري.

فيما يسعى «فرسان دبي» إلى الاقتراب خطوة من تعزيز رقمه القياسي في البطولة، التي سبق وتوج بكأسها 4 مرات، واستعادة اللقب الذي توج في الموسم قبل الماضي 2018 - 2019، وفقده بخسارة المباراة النهائية أمام النصر الموسم الماضي، كما يبحث عن تعويض سوء نتائجه بالدوري

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام خورفكان، وقال: مباراة الذهاب بمثابة الشوط الأول من المواجهة، وهو ما يظهر مدى أهميتها ، وقال: خورفكان يقدم مستويات جيدة في الدوري، ونتمنى تقديم مباراة تليق بفريقنا، وأن نكون عند حسن ظن جمهورنا، والعودة بنتيجة إيجابية، وانا على ثقة بقدرة اللاعبين الموجودين في تقديم مباراة جيدة.

استعدادات جيدة

ووصف زاناردي مدرب خورفكان مباراة شباب الأهلي بالمهمة، خصوصاً أنها أمام فريق كبير ، مشيراً إلى أن استعدادات فريقه جيدة، وكل اللاعبين يتمتعون بلياقة عالية، ويخوضون المواجهة بتركيز عالٍ، وقال: أتمنى أن ينعكس الفوز الأخير، على الفجيرة في الدوري، إيجابياً على أداء اللاعبين اليوم وقال الطموحات كبيرة، وهدفنا بلوغ المربع الذهبي.

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