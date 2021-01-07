مالابا يعود للنمور بعد غياب

المصدر: كلباء - محمد فضل

اكتملت صفوف فريق كلباء لكرة القدم بانتهاء عقوبة إيقاف مهاجمه التوغولي بينال مالابا الذي غاب عن فريقه 3 مباريات متتالية بسبب توقيع عقوبة إدارية عليه من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ما حرمه من اللعب أمام الوحدة والعين وحتا خلال الجولات الماضية للدوري، وأصبح اللاعب جاهزاً لمباراة كلباء غداً أمام بني ياس بدور الثمانية لكأس الخليج العربي، وستكون عودته دعماً كبيراً لـ «النمور» باعتباره هداف حيث سجل 6 أهداف في الموسم الحالي ، منها 4 في الدوري ، واثنان في الكأس.

ورغم العقوبة، حافظ مالابا على لياقته الفنية طوال الفترة الماضية من خلال استمراره في التدريبات.

وأكد مالابا أنها المرة الأولى طوال مسيرته الكروية التي يتعرض فيها لهذا الموقف ويتم حرمانه من خوض 3 مباريات متتالية، وأشار إلى سعادته بالعودة من جديد إلى المشاركة بالمباريات، معرباً عن أمله في استعادة حاسته التهديفية من جديد، وأن ينجح مع بقية زملائه في العودة من الشامخة بنتيجة إيجابية تدعم صفوف الفريق للعبور إلى المربع الذهبي.

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