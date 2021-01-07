«جولة محمد بن راشد» تزيّن مباريات دور الثمانية لكأس الخليج العربي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين أن مباريات جولة ذهاب دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي تنطلق اليوم ستتشرف بحمل اسم محمد بن راشد، وذلك احتفاءً بمرور 15 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة حكومة دولة الإمارات.

وأكدت الرابطة، أن المباريات الأربع في الجولة، ستشهد وضع صورة سموه على شاشات الملاعب احتفاءً بمرور 15 عاماً على هذه المناسبة الغالية، مصحوبة بواحدة من أبرز عباراته وهي «يقول ما يفعل ويفعل ما يقول»، والتي جسدها سموه على أرض الواقع بإنجازات لا حصر لها حققت نقلة كبيرة على مدار السنوات التي ترأس فيها حكومة الإمارات، ونجحت برؤية سموه في استثمار الكفاءات والجهود الوطنية من أجل حاضر حافل بالتطور والإبداع ومستقبل أكثر إشراقاً نحو المزيد من الابتكار في جميع المجالات ومنها الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه التحديد.

ويلتقي اليوم النصر مع الفجيرة، وخورفكان مع شباب الأهلي، فيما يلعب غداً بني ياس مع اتحاد كلباء، والشارقة مع الوصل.

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