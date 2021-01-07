النصر يحتفي بإنجاز سيدات اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفت إدارة الألعاب الرياضية في نادي النصر بلاعبات فريق اليد بالنادي بمناسبة فوزه ببطولة الدوري وحفاظه على لقب نسخة العام الماضي، وتم تكريم اللاعبات لمنحهن دفعة معنوية قبل نهائي الكأس السبت المقبل.

وهنأ عبد الرازق الهاشمي رئيس شركة الألعاب في النادي الفريق على إنجازاته التي حققها خلال فترة قصيرة، مشيداً بحماس اللاعبات وحرصهن على الظهور بمستوى مشرّف يليق بالنادي وطالبهن بالفوز بالكأس ليكمل الفريق إنجازاته.

حضر التكريم مروان سنكل نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة قاسم محمد، منصور الفلاسي، وعبد الباسط علي، بجانب أحمد الجناحي مدير إدارة الألعاب.

ضم الفريق اللاعبات روضة عيسى، نورة خلفان أماندا داسيلفا، ديما طالب، أمسيات داوود، خديجة فهد، مريم إسماعيل، ابتسام الكعبي، لطيفة مبارك، فاطمة المعمري، ريم البلوشي، باتريسيا داسيلفا، وسارة البلوشي، ويشرف على الفريق نسرين بن درويش المشرفة العام للرياضات النسائية بنادي النصر، ويدربه رضا أبو نوح.

وكان فريق النصر حسم بطولة الدوري للعام الثاني على التوالي بفوزه على الجزيرة، منافسه التقليدي، 33 - 29 خلال المباراة الفاصلة في ختام البطولة بصالة العين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز