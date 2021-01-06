إيسايلا: بني ياس لن يكرر الأخطاء أمام كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل أبوظبي – محمد صادق

تمنى الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس عدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها «السماوي» وتسببت في خسارته أمام اتحاد كلباء بهدفين في الدوري عندما يواجه «النمور»، في الخامسة مساء بعد غد الجمعة، على ملعبه بالشامخة، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الخليج العربي.

وأعرب إيسايلا عن تفاؤله بفوز بني ياس في ظل وضع الفريق الجيد في البطولات المحلية الموسم الحالي، سواء دوري الخليج العربي أو كأس رئيس الدولة، وخوضه ربع نهائي كأس الخليج العربي.

وقال عن المواجهة المرتقبة: نشعر بالتفاؤل وسنقاتل للتأهل إلى نصف النهائي، من المهم الاستمرار في جميع البطولات، وآمل أن نكون قد تعلمنا من مباراتنا السابقة أمام اتحاد كلباء في الدوري، وألا نكرر الأخطاء التي أدت إلى خسارتنا.

وأضاف: المباراة مختلفة ولن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة وأن كلباء فريق جيد ولم يخسر في آخر 8 مباريات في أطول سلسلة دون خسارة في تاريخه، والمواجهة عبارة عن شوطين، الذهاب والإياب، ومن المهم ألا نستقبل أهدافاً على ملعبنا، ومحاولة تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الوقت نفسه.

وعن احتياجات الفريق خلال الانتقالات الشتوية أوضح أنه من الجيد تطوير الفريق ودعمه بصفقات تحقق الإضافة مثلما تسعى كل الأندية، ولكنه راض عن المجموعة الحالية من اللاعبين، متمنياً تفادي الإصابات المزعجة والإيقافات، لافتاً إلى أن الفريق مكتمل الصفوف باستثناء غياب الثنائي الدولي فهد الظنحاني وحسن المحرمي مع المنتخب.

تحضيرات

وأكد الأورغواياني خورخي داسيلفا مدرب فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء، عزم لاعبيه على تكرار الفوز على بني ياس بعد نجاح الفريق من تحقيق الانتصار عليه في الدوري، وقال: نسعى إلى التأهل للمربع الذهبي وتحقيق إنجاز تاريخي للنادي.

وأشار إلى أن التحضيرات للمباراة سارت بصورة جيدة، واكتملت صفوف الفريق بتواجد جميع اللاعبين بمن فيهم مالابا هداف الفريق الذي استوفى عقوبة إيقافه. وقال: نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لتفادي المفاجآت التي تحدث في مباراة الإياب، وسيخوض اللاعبون كافة المباريات بجدية، ونعلم دوافع بني ياس الذي سيلعب المباراة من أجل رد اعتباره.

وأشار داسيلفا إلى أن لقاء «السماوي» سيكون خير إعداد لمواجهة الشارقة في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري.

وفيما يتعلق «بالميركاتو»، ذكر داسيلفا بأن أي تغييرات على مستوى الفريق سيتم مناقشتها مع الإدارة وحتى اللحظة لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تبديل لاعب أو التعاقد مع آخر، وبالتأكيد نسعى لتعزيز صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

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