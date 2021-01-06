العنبري: الشارقة يستهدف جميع ألقاب الموسم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أوضح المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة، أن فريقه يستهدف جميع بطولات الموسم، مشيراً إلى أن كأس الخليج العربي، إحدى البطولات التي يتعامل معها بكل جدية، جاء ذلك تعليقاً على المباراة التي تجمع الشارقة بضيفه الوصل في ذهاب دور الثمانية لكأس الخليج العربي مساء الجمعة المقبل، وأكد العنبري أن اهتمامه بالمباراة لا يمنع من الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في بعض مباريات الدوري نظراً للحاجة لهم في ظل تعدد الإصابات والمشوار الطويل للموسم وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لخوض المباريات، وقال: المباراة مهمة والوصل منافس قوي واستعداد الشارقة جيد.

وتمنى العنبري حضوراً قوياً لفريقه وتقديم مباراة تناسب قوة الفريقين، وأشار إلى أن الشارقة يدرك أهمية التعامل مع المباراة بمزيد من التركيز.

وقال إن اهتمامه بكأس الخليج العربي يدفعه لاختيار عناصر جيدة من اللاعبين، طالما البطولة يستهدفها النادي، مؤكداً ثقته الكبيرة في جميع اللاعبين البدلاء الذين شاركوا لفترات محدودة في مباريات الدوري، لوضع بصمتهم بوضوح في كأس الخليج العربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز