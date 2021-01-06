هيلمان: لقب كأس الخليج العربي طموح الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

شدد البرازيلي هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، على أن فريقه يطمح إلى الفوز بلقب كأس الخليج العربي، واصفا مباراة الوصل الجمعة أمام مضيفه الشارقة في ذهاب ربع نهائي البطولة بالصعبة والمهمة لتحديد المتأهل بنسبة 50%.

الوصل كبير

وأشار هيلمان إلى أن الوصل مستعد لمباراة الشارقة، مبديا ثقته العالية في مقدرة لاعبيه على تحقيق الفوز، منوها إلى أن الوصل فريق كبير، وجدير بأن يلعب دائما من أجل الفوز بالقاب مختلف البطولات.

غياب نيريس

وكشف هيلمان النقاب عن أن مواطنه نيريس سيغيب لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة وصفها بغير البسيطة، منوها إلى أنه لا يمكن إخفاء ذلك سواء عن الإعلام أو المنافسين الآخرين.

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