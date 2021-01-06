مهاجم الجزيرة الإماراتي ينافس على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ينافس زايد العامري مهاجم منتخب الإمارات لكرة القدم ونادي الجزيرة على جائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 عاما في آسيا عن العام الماضي 2020 ضمن مجموعة تضم 20 لاعبا من مختلف دول القارة.

واعلن الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أطلاق جوائز خيارات الجمهور لأربع فئات، محددا البداية بإختيار أفضل لاعب شاب، مؤكدا أن الفرصة ستكون متاحة أمام الجماهير للإختيار اعتبارا من اليوم حتى 12 يناير الجاري، على أن يتم الأعلان عن النتيجة يوم 24 من ذات الشهر.

وضمت القائمة نخبة الشباب في القارة من بينهم الكوري الجنوبي وون دو جاي لاعب نادي أولسان هيونداي، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بلقب بطولة آسيا تحت 23 عاما، والأوزبكي بوبير عبد الخالقوف لاعب نادي ناساف، والسعودي عبد الله الحمدان لاعب الشباب.

وقال الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي أن زايد العامري لاعب شباب يمتاز بالمهارات العالية وأنه بدأ منافسات العام الماضي بالتسحيل في 3 مباريات متتالية ببطولة آسيا تحت 23 عاما من ينها هدف مميز في مرمى كوريا الشمالية، ما يؤهله لدخول المنافسة التي يشكل فيها تصويت الجماهير نسبة 60% عبر الموقع الرسمي للاتحاد.

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