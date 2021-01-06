المحترفين الإماراتية تطلق جولة "محمد بن راشد" في كأس الخليج العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أن الجولة المقبلة من ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ستتشرف بحمل اسم "محمد بن راشد"، وذلك احتفاءً بمرور 15 عاماً على تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رئاسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الرابطة، أن المباريات الأربعة في ذهاب كأس الخليج العربي، ستشهد وضع صورة لسموه على شاشات الملاعب احتفاءً بمرور 15 عاماً على هذه المناسبة الغالية، مصحوبة بواحدة من أبرز عباراته "يقول ما يفعل ويفعل ما يقول"، التي جسدها سموه على أرض الواقع بإنجازات لا حصر لها حققت نقلة كبيرة على مدار السنوات التي ترأس فيها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ونجح برؤية سموه من استثمار الكفاءات والجهود الوطنية من أجل حاضر حافل بالتطور والإبداع ومستقبل أكثر إشراقاً نحو المزيد من الابتكار في جميع المجالات ومنها الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه التحديد.

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