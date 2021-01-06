عبد الله رمضان.. قائد الأوركسترا الجزراوية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

لفت عبد الله رمضان لاعب وسط الجزيرة، الأنظار، بمستواه المتميز الذي قدمه في الموسم الحالي، وساهم مع زملائه اللاعبين بشكل واضح، في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق، وبلوغه المركز الثاني في تريب الدوري، برصيد 27 نقطة، بعد أن كان أحد مصادر القوة الواضحة في الفريق، منتزعاً ثقة مدربه الهولندي، مارسيل كايزر، الذي يعتبره من الأوراق المهمة في التشكيلة، والعناصر التي يعتمد عليها في بناء خطة وطريقة اللعب.

وتميز نجم فخر أبوظبي، بلمساته بقدمه اليسرى، إلى جانب الربط بين خطوط اللعب، مع المساهمة في قطع الكرات، وتشكيل حائط صد أمامي لخط الدفاع، وساهم في نسبة الاستحواذ العالية، التي حققها فريقه أمام كل المنافسين، والكثير من العطاء الإيجابي مع زملائه، لجعل الجزيرة أحد الفرق المرشحة بقوة لنيل لقب بطولة الدوري.

تأثير

ووصف يوسف عبد العزيز لاعب الجزيرة ومنتخبنا الوطني سابقاً، عبد الله رمضان، بأنه قائد الأوركسترا الجزراوية، واللاعب الأكثر تأثيراً في نتائج الفريق الإيجابية، موضحاً أن رمضان أبهره بالمستوى الذي قدمه في الموسم الحالي، وأنه رغم متابعته الجيدة له، لم يتوقع منه كل هذا التألق والنجاح، وأضاف: ما يلفت النظر فيه، أنه يقدم مستويات متطورة، فهو بعد كل مباراة، يقدم مستوى أكثر تميزاً، يشجع زملاءه اللاعبين على التألق، ويسهم به في تحقيق النجاحات التي وصل إليها فخر أبوظبي في الموسم الحالي، ذاكراً أنه تابع رمضان حتى مع المنتخب في الفترة الأخيرة، ويعتقد أنه كان الأميز أيضاً وسط لاعبي «الأبيض».وأكد لاعب الجزيرة ومنتخبنا الوطني سابقاً، أنه يرى في عبد الله رمضان، مشروع لاعب كبير، صاحب مستقبل باهر في عالم المستديرة، لكنه اشترط أن يواصل بذات الجدية، وأن يعمل بشكل مستمر على تطوير قدراته الفنية.

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