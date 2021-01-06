صالح إسماعيل: «السماوي» يسعى لترك بصمة في كل البطولات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد صالح إسماعيل المشرف العام على فريق الكرة بنادي بني ياس، أن فريقه «السماوي» يسعى لترك بصمة جيدة في كل البطولات لاسيما وأن الفريق حظوظه قائمة في مختلف البطولات المحلية بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة وربع نهائي كأس الخليج العربي، موضحاً أن مواجهة اتحاد كلباء بعد غد الجمعة في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي صعبة على الفريقين خاصة في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها اتحاد كلباء الموسم الحالي باعتباره الحصان الأسود، مشيراً إلى أن بني ياس يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وقطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وقال صالح إسماعيل: كلباء ليس بالمنافس السهل وأثبت أنه واحد من أفضل الفريق الموسم الحالي وحقق نتائج جيدة، ولكننا نسعى لتقديم مباراة قوية خاصة وأنها على ملعبنا وتحقيق نتيجة تساعدنا في لقاء الإياب، مشيراً إلى أن أهمية مواجهة كلباء تكمن في أن السماوي يتطلع إلى إثبات أن الخسارة التي تعرض لها أمام «النمور» في دوري الخليج العربي كانت مجرد كبوة خصوصاً وأن الخسارة كانت على ملعبنا، وبالتالي اللاعبين لديهم الرغبة القوية في التعويض رغم اختلاف البطولتين. كما شدد، على أن احترام المنافس خطوة أولى نحو التأهل وهو مبدأ بني ياس في التعامل مع كل المباريات واحترامه للمنافسين كافة.

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