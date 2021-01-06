القبيسي: نتائج الظفرة بريئة من إقالة الكسندر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد أحمد عمران القبيسي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أن نتائج الفريق في الموسم الحالي ليست لها علاقة بالقرار الذي صدر أول من أمس، والخاص بإقالة المدرب الصربي الكسندر فيليسوفيتش من منصبه وتعيين السوري محمد قويض بديلاً له حتى نهاية الموسم الحالي، موضحاً أن الكسندر لم يوفق في وضع طريقة لعب مناسبة أو صناعة فريق له أسلوب لعب واضح، وأضاف: وقفنا كثيراً عند الطريقة التي كان يعمل بها الكسندر، وسبق للجنة الفنية أن اجتمعت به مرات عدة وتحدثت معه عن شكل الفريق لكن لم يطرأ جديد.

وأوضح القبيسي أن المدرب الصربي أخذ فرصته بالكامل في البطولات المحلية الثلاث، مشيراً إلى مغادرة منافسة كأس رئيس الدولة ومنافسة كأس الخليج العربي، وقال: على الرغم من ذلك كنا نرغب في استمراره حتى نهاية الموسم من أجل الاستقرار الفني، ولكنه لم يقدم في الدوري المطلوب منه، لذلك وبعد تشاور ودراسة شاملة لمشواره خلال الفترة السابقة، رأينا أن مصلحة النادي في إعفائه وتكليف محمد قويض الذي يعتبر جزءاً من المنظومة الفنية للنادي ويعرف أدق تفاصيل الفريق.

كما أكد القبيسي أن إدارة الظفرة، منحت الثقة بالكامل للمدرب محمد قويض وأنه سيقود الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، ودون شك ثقتنا في قدراته كبيرة لتطوير مستوى الفريق، وتحقيق نتائج جيدة.

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