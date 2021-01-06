راشد النعيمي يُثمن دعم محمد بن زايد للرياضة الإماراتية

المصدر: دبي - وام

ثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرياضة الإماراتية، واهتمام سموه المتواصل بكرة القدم، لأهميتها في ترسيخ قيم التسامح والسلام والتقارب بين شعوب العالم.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس «فيفا»، انفانتينو يؤكد اهتمام سموه بكرة القدم المحلية والدولية، حيث إنه، بفضل الله، ثم جهود سموه، عادت الروح للأنشطة الرياضية بالدولة، بما فيها كرة القدم، كما أن الرياضة الإماراتية حققت العديد من الإنجازات، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فعلى الرغم من مسؤوليات سموه الجسام، إلا أنه يولي الرياضة الاهتمام الكبير، ويقدم لها كل الدعم، من أجل أن تتقدم وتتطور وتحقق الإنجازات.

وأشاد رئيس اتحاد الكرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن أسرة كرة القدم الإماراتية، ستعمل بكل طاقتها، من أجل تحقيق أهداف التطور.

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