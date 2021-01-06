14 لاعباًً في قائمة منتخب الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

اعتمدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات قائمة تضم 14 لاعباً للمشاركة في التجمع الثاني لمنتخب الرجال، الذي يستعد للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية خلال الفترة بين 22 - 27 الجاري ، واللاعبون هم : محمد فدعق، راشد الهنائي، عودة أحمد خليل «الظفرة»، حسن الحنطوبي «حارس»، عبدالله الحوسني، سعود خالد «خورفكان»، راشد عبيد، عبدالله الفلاسي، أحمد حماد، محمد البحري «حارس»، وليد بشر «شباب الأهلي»، أحمد السويدي «البطائح»، محمد عبيد «النصر»، وحمد حسن «كلباء». وأكد المونديالي خميس الشامسي المشرف على المنتخبات ، أن الفرصة متاحة لضم أي لاعب يُظهر تميزه خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في البطولة.

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