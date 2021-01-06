الشارقة يجدد شهادات «آيزو»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نجح نادي الشارقة الرياضي، بكافة شركاته وإداراته ووحداته التنظيمية الرياضية والطبية بلا استثناء، من اجتياز عمليات وزيارات التدقيق الخارجي، وتجديد أربع شهادات للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة «الآيزو» في الأنظمة الإدارية المتكاملة، ويشمل نطاق تطبيق الأنظمة وفق مواصفات الشهادات، كافة عمليات وأنشطة وخدمات النادي، وحصل النادي على التوصية بتجديد شهادات المواصفات من قبل شركة SGS، وهي من الجهات المعتمدة والمتميزة في مجالات الجودة.وأكد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، اجتياز منظومة النادي الإدارية لأعلى معايير الإدارة المتميزة بكافة أشكالها، يعكس حرص النادي على التميز في إجراءات العمل والعمليات والخدمات في مختلف الشركات والإدارات، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الشارقة الرياضي».

كما أوضح طارق المدفع عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، مدير إدارة الاستراتيجية والجودة، إن أنظمة الإدارة تساعدنا على تحقيق الاستفادة بشكل أكبر وترسيخ فكرة العمل المؤسسي، من خلال دمج الأنظمة الإدارية لمنحنا القدرة على تحقيق المزيد من النجاحات وترشيد الموارد واستثمار الوقت بطريقة أفضل».

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