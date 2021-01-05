يحيى الغساني: عدت إلى شباب الأهلي بيتي الأول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب اللاعب يحيى الغساني، عن سعادته بالانتقال إلى نادي شباب الأهلي خلال فترة القيد الشتوي الحالية، ووجه الشكر إلى ناديه السابق الوحدة، على الفترة التي قضاها بين صفوفه، وذلك عبر عدد من التغريدات عبر حسابه الشخصي في "تويتر".

وغرد الغساني: "أنا عائد إلى بيتي الأول"، وشكر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، مغرداً: "شكراً سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، لتوجيهاتكم وحرصكم ودعمكم المتواصل لي ولكل لاعبي نادي الوحدة".

وشكر الغساني نادي الوحدة وجمهوره وزملاءه السابقين، مغرداً: "شكراً لنادي الوحدة على الفرصة التي منحتموني إياها، وعلى كل الدعم الذي أظهرتموه لي خلال السنوات الثلاث الماضية ومساعدتي على التطور، وشكراً للجمهور، وللجهاز الفني ولزملائي".

كما شكر مدرب الوحدة، مغرداً: "شكراً للمدرب الذي جعل مني لاعباً أفضل، لقد دخلت النادي كشاب، لكنني أتركه الآن كرجل، وأنا فخور جداً بخوض هذه الرحلة مع هذا الفريق، وسأتذكر وقتي معكم دائماً بكثير من السعادة والفخر".

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