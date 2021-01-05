كرونو: النصر يتطلع لتكرار الإنجاز في الكأس

المصدر: دبي- عدنان الغربي الفجيرة - محمد فضل

أكد الكرواتي كرونوسلاف، مدرب النصر، أنه يطمح لقيادة فريقه لتكرار إنجاز الموسم الماضي في كأس الخليج العربي لكرة القدم، عندما توّج بطلاً للمسابقة، مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى بذل كل الجهود، لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام الفجيرة، ضمن منافسات ذهاب ربع النهائي باستاد آل مكتوم، بعد غد. وقال: سنخوض مواجهة الفجيرة بطموح وحماس كبيرين، وسنلعب بكل جدية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة، ونفتقد الثنائي سيباستيان تيغالي ومحمود خميس، بسبب وجودهما في معسكر المنتخب، ولدينا بعض الإصابات، وننتظر حتى المران الأخير، لتحديد مشاركة هؤلاء اللاعبين من عدمها، ومن ضمنهم حبيب الفردان.

وأوضح كرونو أن النصر يتطلع للفوز في كل المباريات، وفي جميع المسابقات، وأن الانتصارات، مهما كان نوعها، تنشر أجواء السعادة في التدريبات، وفي غرفة تبديل الملابس، وتمنح اللاعبين طاقة إيجابية.

وحول نظام كأس الخليج العربي، الذي تم اعتماده في الموسم الحالي، أكد المدرب الكرواتي، أنه ليس لديه أي تعليق حول هذا الأمر، فيما أثنى على ما قام به اتحاد الكرة من جهود، لعودة النشاط، والحفاظ على المسابقات الثلاث، رغم تأخر انطلاق الموسم، بسبب جائحة «كوفيد 19».

من ناحية أخرى، دعا الصربي غوران مدرب الفجيرة، لاعبي فريقه إلى استغلال أبرز غيابات لاعبي النصر، الذين تم استدعاؤهم لقائمة منتخبنا الوطني.

وأشار إلى أن ملاقاة «العميد» مهمة للفريق، خصوصاً وأنها تقام ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة كأس الخليج العربي.

وألمح إلى أن فريقه يحقق نتائج جيدة في البطولة، ونجح في إقصاء عجمان في المرحلة الأولى، ويجب على اللاعبين المواصلة بذات الروح التي كانوا عليها في الجولة الماضية، وقال: سنخوض المباراة بتشكيلة جديدة، ولدينا خيارات عديدة، كما أن غيابات النصر، ستحفز لاعبي الفجيرة لتقديم الأفضل.

وتابع: فريقي دائماً ما يقدم الأداء الجيد في مثل هذه المباريات الكبيرة، ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية، تساعدنا في دخول مباراة الإياب في الفجيرة، بظروف جيدة.

وتابع: لا توجد أي غيابات في صفوف الفريق، وسنرى إمكانية الدفع ببعض الوجوه الجديدة، كما أن مباراة النصر، تعتبر فرصة جيدة لتهيئة اللاعبين قبل مواجهة عجمان في دوري الخليج العربي.

طموح

وأكد أحمد درويش مدافع الفجيرة، أن الفريق يحاول استعادة قوته، عبر لقاء النصر، لتعويض الجماهير عن الهزيمة الأخيرة من خورفكان في الدوري، وقال: نطمح في العودة من دبي بنتيجة إيجابية، تمهد لنا تحقيق حلم التأهل للمربع الذهبي، والذهاب بعيداً في مسابقة الكأس.

وحول عدم وجوده بشكل دائم بتشكيلة الفجيرة، قال: عدم وجودي يرجع لاختيارات المدرب، وأنا أحترم قراراته، وسأغتنم أي فرصة تأتيني من الجهاز الفني.

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