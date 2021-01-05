مهدي علي: مواجهة خورفكان شوط أول في الطريق لمربع الكأس

المصدر: خورفكان – محمد فضل دبي- إيهاب زهدي

أكد مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي، على أهمية مباراة الفريق المقبلة، يوم الخميس المقبل أمام خورفكان، في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وقال: المباراة شوط أول للجولة في الطريق للمربع الذهبي للكأس، وتكتسب أهميتها من تطور مستوى خورفكان، وتقديمه مستويات جيدة في الدوري، ونتمنى تقديم مباراة تليق بفريقنا، وأن نكون عند حسن ظن جمهورنا، والعودة بنتيجة إيجابية، وتوجد بعض الغيابات بسبب الإصابات، وانضمام الدوليين لتجمع المنتخب، وسوف نقوم بتجهيز المجموعة الموجودة، وعلى ثقة بهم في تقديم مباراة جيدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي التقديمي قبل مواجهة شباب الأهلي وخورفكان، باستاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان.

وأشاد مهدي بالتعاقد مع المهاجم الشاب يحيى الغساني، معبراً عن سعادته بانضمام اللاعب للفريق، وقال: هو من اللاعبين الواعدين، ويملك قدرات جيدة، وتدعيم صفوف الفريق باللاعبين الشباب، يؤكد على استمرارية الفريق مستقبلاً، وأتمنى أن يكون إضافة للفريق.

تركيز

وفي المقابل، وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، مباراة شباب الأهلي، بالمهمة، خصوصاً أنها أمام فريق كبير في قامة «فرسان دبي»، مشيراً إلى أن استعدادات «نسور الخور» جيدة، وكافة اللاعبين يتمتعون بلياقة عالية، وسيخوضون المواجهة بتركيز عالٍ، وقال: نعرف ما نريد من المواجهة التي تقام على ملعبنا في الساحل الشرقي، وأتمنى أن ينعكس الفوز الأخير الذي حققناه على الفجيرة في الدوري، إيجابياً على أداء اللاعبين أمام شباب الأهلي، منوهاً بأن الطموحات كبيرة، وسيكون هدفنا بلوغ مرحلة دور الأربعة، مع كامل الاحترام لمنافسنا.

مواصلة

وتمنى البرازيلي جونيور أنطونيو لاعب خورفكان، مواصلة الفريق لمشوار الانتصارات في البطولة، بعد تمكنه من إقصاء العين في الدور الأول، لافتاً إلى أن أداءهم مع المدرب زاناردي، يتطور من مباراة لأخرى، وتوجد عزيمة وإصرار لدى الفريق بالوصول إلى المربع الذهبي.

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