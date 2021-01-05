عبدالله كيدي: منافسات دوري الصالات الإماراتي لم تبدأ بعد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد عبدالله كيدي إداري فريق نادي شباب الأهلي لكرة قدم الصالات، أن منافسات الدوري الحقيقي لم تبدأ بعد وفي انتظار منافسات الدور الثاني، وما زالت فرصة الصعود إلى «بلاي أوف» متاحة لجميع الفرق في ظل تقارب المستويات،

وأضاف: هناك فرق ستكون أفضل في الدور الثاني لأنها تعمل على دعم صفوفها بلاعبين مواطنين ومقيمين على أعلى مستوى وهذا الأمر يفرض علينا في شباب الأهلي التركيز بصورة أكبر وبذل أقصى الجهود في الدور الثاني، منوهاً إلى أن الفريق يلعب من دون ضغوط ويحظى برعاية واهتمام كبير ومتابعة مستمرة من قبل إدارة الألعاب الجماعية برئاسة اللواء محمد أحمد المري، والدكتور ماجد سلطان، ومحمد شريف، وحمد المري مشرف الفريق.

كما أعرب إداري فريق نادي شباب الأهلي لكرة قدم الصالات، عن سعادته بانتصارات الفريق ومحافظته على البقاء في القمة كطرف في المنافسة على جميع البطولات، وقال: بعد الفوز بكأس الإمارات ركزنا على تقديم الأفضل في مباريات الدوري وسعينا للمحافظة على البقاء في المقدمة وأنهينا الدور الأول في الصدارة مع النصر برصيد 22 نقطة، ولكننا نتفوق على العميد بالمواجهات المباشرة وأعتقد أن شباب الأهلي والنصر قدما مباراة كبيرة وكانت قمة في كل شيء في مسك ختام الدور الأول.

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